Sport.quotidiano.net - Il reparto difensivo non convince. Esordio positivo per Odjer

Leggi su Sport.quotidiano.net

Raffaelli 5,5. Salvato dalla traversa sulla conclusione di Langella, si fa notare per alcune buone uscite in presa alta. Sulla girata di Parigi si fa sorprendere dal tiro in diagonale. Intuisce, ma non intercetta il rigore. Ammonito. Alagna 5,5. Come spesso gli capita, fa bene la fase offensiva, mentre soffre il dover rincorrere gli avversari quando c’è da difendere. Piermarini 5. Il giovane difensore torna titolare e fatica a tenere la posizione. Parigi gli fa venire il mal di testa, lo anticipa ad inizio ripresa e con una girata infila la palla in rete. Curado 5,5. Anche lui fatica in fase di marcatura su Gagliano che gli scappa e colpisce la parte alta della traversa. Guida la difesa con personalità anche quando il Rimini si riversa nella metà campo bianconera. Ammonito. Adjapong 6.