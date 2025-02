Ilgiorno.it - Il racconto degli esuli. Dal dramma delle foibe ai campi profughi: "Volevamo essere liberi"

"Sono arrivato a Varese da bambino nel 1967. In tante famiglie dinon si parlava dell’esodo, perché era doloroso e non volevanoghettizzati. Pensavano di noncapiti e compresi. I miei genitori non ne parlavano nemmeno con me: quello che so l’ho imparato dalle nonne. La generazione intermedia volevalibera". Con la sua testimonianza diretta, Pier Maria Morresi, presidente della sezione di Varese dell’associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia, ha aperto le celebrazioni ufficiali del Giorno del Ricordo. La cerimonia si è svolta in sala Montanari, promossa dalla stessa associazione insieme a Prefettura, Comune, Provincia, Università dell’Insubria e Ufficio scolastico territoriale. "Non si può pianificare il futuro se non si conosce il passato: la nostra è una funzione di informazione", ha poi aggiunto Morresi, affiancato dal vicepresidente Giacomo Fortuna.