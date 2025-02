Ilnapolista.it - Il Psg cerca Andrea Berta per sostituire Campos ma lo cerca anche la Juventus (per sostituire Giuntoli?)

Il Psgper(ma lola: per?)Le Parisien scrive che il Psg non ha ancora deciso se rinnovare o meno il contratto a Luisdemiurgo del club di Al Khelaifi. Che cura il mercato (e non solo). Che ha portato Kvaratskhelia a Parigi. Il quotidiano francese scrive che il club ha contattato l’italianoche ha lasciato l’Atletico Madrid dopo aver lavorato lì per un decennio. Le Parisien scrive chepiacealla. Il Napolista aggiunge che nei mesi scorsi era circolata la notizia di un forte interesse di Calvo per. Il che ovviamente equivarrebbe a un ridimensionamento diche oggi ha il pieno e totale controllo del settore tecnico. Bisogna capire se la Juveper ridimensionare oin toto