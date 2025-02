Panorama.it - Il Pronto Soccorso è diventato il nuovo medico di base

Il paziente con la febbre a 38 o con un taglio sul dito, la signora che - forse, non è detto - si è slogata la caviglia. Il leggero mal di schiena che va avanti da un’ora, i crampi dopo il padel o il ginocchio che duole da un mese. Fino ai casi limite: la ragazzina che ha bevuto l’acqua di un bicchiere «dove erano stati posti dei fiori», la registrazione al triage per «caduta di capelli» e la signora che arriva in ambulanza (!) perché ha mangiato un cioccolatino e «per un attimo» ha avuto la sensazione di avere le vie aeree ostruite. È questa la realtà deiitaliani, nei racconti dei sanitari che sempre più spesso si trovano a dover fronteggiare casi che di urgente non hanno nulla e dovrebbero essere gestiti daldi, o magari. anche da nessuno, soltanto dal buonsenso.