Iodonna.it - Il progetto, nato dalla collaborazione con la Fondazione Dario Fo e Franca Rame, seguita dal figlio Jacopo, attraverso il reinserimento lavorativo si pone l'obiettivo di offrire un futuro di autonomia e dignità alle donne che hanno subito violenza e ai loro figli

Nascosto tra le dolci colline dell’Umbria, un luogo con una storia ricca e un’anima vibrante si prepara a scrivere un nuovo capitolo. La Libera Repubblica di Alcatraz, fondata daFo con l’aiuto dei genitori, da anni ormai rifugio di idee e creatività, diventa anche un faro di speranza per chi ha conosciuto l’ombra della. Al suo interno, infatti, prenderà vita Kore de Alcatraz, unper ile sociale dellevittime e delle persone vulnerabili.sulle: i dati di questa piaga in Italia e nel mondo X Kore de Alcatraz, un luogo di rinascita per levittime diKore de Alcatraz sarà un ponte tra due mondi: da una parte, l’esperienza quarantennale di Alcatraz, un luogo dove l’arte, la cultura e l’impegno sociale si sono sempre intrecciati; dall’altra, la dedizione di KORE, un’impresa sociale che ha fatto dell’inclusione e della produzione etica la sua ragion d’essere.