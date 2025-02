Quifinanza.it - Il primo album Panini Calciatrici è già esaurito, rivenduto online fino a 120 euro

Per la prima volta, il calcio femminile ha undi figurine dedicato. Si tratta di un evento storico, anche solo per i collezionisti, senza contare l’impatto sullo sport femminile. L’è prodotto dalla casa editrice, che da oltre sessant’anni realizza ogni anno le figurine per il calcio maschile.La collezione, composta da 322 figurine e un raccoglitore dedicato (sul quale grava una polemica per l’uso di un colore specifico), è già andata esaurita nel formato “box” sul sito ufficiale. Per i collezionisti inizia quindi la caccia in edicola, nella speranza che gli edicolanti ne abbiano prese abbastanza copie o che in edicole più lontane dal centro esista ancora un box dimenticato. Molti segnalano difficoltà nel trovarlo, forse anche per la scarsa richiesta iniziale. Nel frattempo, il prezzospazia da un più onesto 20circa per l’e le prime quattro bustine,ai 120