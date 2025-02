Il PD sannita sbarra le porte a Mastella | NdC un partito confinato entro contrada Epitaffio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti«Contro il rischio di sentirsi Napoleone sol perché si è adusi a posare la mano sotto la giacca, sarebbe auspicabile avere una minima coscienza dei fatti, dei numeri nonché un dignitoso e sereno ‘senso delle cose’.Noi di C, o ciò che ne resta, è con netto distacco la quarta forza politica del Sannio ed è ormai totalmente assente oltre iconfini della nostra piccola provincia.Tutto il Sannio, purtroppo, rappresenta il 4.6% della Campania in termini demografici, eleggendo solo 2 consiglieri regionali su un totale di 50.Pertanto, l’irrilevanza sulle vicende elettorali della Regione della quarta forza politica del Sannio, per giunta sottoposta ad un’inarrestabile declino, è un semplice dato numerico, non altro.Continuando poi a ‘far di conto’, è doveroso anche ricordare come nelle richiamate elezioni regionali del 2020 – quelle del massimo spolvero mastelliano – il PD fu il primoin assoluto in provincia.