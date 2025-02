Iltempo.it - Il Pd liquida il Ricordo a una “ricorrenza”. Da Schlein e Conte silenzio sullo sfregio a Basovizza

Dal negazionismo del passato, all'indifferenza di oggi, un tabù che la sinistra non riesce a superare. Basta leggere le parole della presidente dei deputati Pd Chiara Braga: «Giorgia Meloni preferisce parlare di foibe. Parole di condanna per l'oltraggio giuste, giustissime. Ma governare non è gestire ricorrenze». Dichiarazione improvvida fatta proprio nel giorno della vandalizzazione della foiba di, che è un momento nazionale. Del massacro titino, della ricorrente tentazione di sottovalutare, meglio non parlare, molto più comodo fare spallucce. Così anche il fatto del giorno provoca isolati commenti, nessuna indignazione, in fondo unoalla memoria a poche ore dal giorno del, una banale «», come ha sottolineato la capogruppo dem a Montecitorio, che sarà mai? Insomma la "recidiva" è tornata a colpire la gauche, o meglio il lupo perde il pelo ma non il vizio.