Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 10 febbraio, Tancredi ha un asso nella manica: è Rita!

Leggi su Movieplayer.it

prima puntata settimanale Il9 si trova ad affrontare l'ennesima trappola di, che è arrivato adldare una spia: cosa succederà lunedì 10. I sospetti di tanti spettatori de Il9 erano certamente giusti e la puntata in onda domani, lunedì 10, alle 16:00 su Rai 1 svelerà il piano diper sabotare la concorrenza dei suoi rivali. Che il Di Sant'Erasmo avesse unera cosa abbastanza palese, nelle ultime puntate della settimana precedente ha cominciato a essere sempre più manifesta l'identità della sua "spia".Il: Irene ha messo tutti nei guai Per sopperire in men che non si dica all'abbandono di Clara, Irene si è data molto da fare