Lapresse.it - Il Papa si interrompe durante l’omelia: “Ho difficoltà nel respiro”

Momento diperFrancescola lettura della sua omelia alla messa per il Giubileo delle Forze armate, di polizia e di sicurezza in piazza San Pietro. “Mi scuso e chiedo al maestro di continuare la lettura, honel“, ha detto Bergoglio che si è fermato nella lettura. A causa di una bronchite da cui è stato affetto nei giorni scorsi, ilha tenuto le udienze venerdì 7 e sabato 8 a Casa Santa Marta. Il testo delè stato dato dalall’arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, che ne ha dato lettura in luogo del pontefice, apparso visibilmente provato.“Cari fratelli e sorelle, vi siamo grati per quanto operate, a volte rischiando personalmente. Grazie perché salendo sulle nostre barche in pericolo, ci offrite la vostra protezione e ci incoraggiate a continuare la nostra traversata.