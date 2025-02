Thesocialpost.it - Il Papa si blocca all’improvviso: “Mi scuso, ho difficoltà nel respiro”

Leggi su Thesocialpost.it

CITTÀ DEL VATICANO –Francesco ha dovuto interrompere la lettura dell’omelia durante la messa per il Giubileo delle Forze Armate in piazza San Pietro a causa direspiratorie. “E adesso miun po’ e chiedo al maestro di continuare la lettura perdi”, ha detto il Pontefice, affidando il compito al celebrante accanto a lui.Il, che da giorni soffre di bronchite, era stato al centro di indiscrezioni che mettevano in dubbio la sua partecipazione all’evento. Tuttavia, la sua presenza, nonostante le condizioni di salute, è stata letta come un segnale di una situazione sotto controllo. La scelta di celebrare all’aperto, invece che in un ambiente chiuso, rafforza questa impressione.Negli ultimi mesi, la salute di Francesco, 87 anni, è stata oggetto di attenzione, con diversi episodi di affaticamento che hanno reso necessario il ricorso a deleghe nei momenti più impegnativi delle celebrazioni liturgiche.