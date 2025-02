Il Papa interrompe l’omelia per difficoltà di respiro

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “E adesso mi scuso un po’ e chiedo al maestro di continuare la lettura, hodi”. CosìFrancesco, dopo aver letto una parte deldella messa in piazza San Pietro in occasione del Giubileo delle Forze Armate, dove tra l’altro è presente il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Non coltivate uno spirito di guerra” aveva detto in precedenzaBergoglio ai rappresentanti delle Forze Armate.– Foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo