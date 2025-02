Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo software per la risonanza magnetica cardiaca

"Sono profondamente onorata che la Fondazione abbia scelto l’azienda sanitaria per la sua prima donazione e, per questo, desidero rivolgere un ringraziamento speciale alla famiglia Massi. Questo gesto, non solo dota l’Ast di Ascoli di una nuova tecnologia all’avanguardia, ma rappresenta un segnale concreto di fiducia nei confronti del nostro lavoro quotidiano, del nostro impegno costante per offrire cure sempre migliori ai nostri pazienti". Con queste parole il direttore generale facente funzione dell’Ast di Ascoli, Maria Bernadette Di Sciascio, ringrazia la Fondazione Sambenedettese per aver scelto l’azienda sanitaria quale destinataria della sua prima donazione, un contributo del valore di 50mila euro grazie al quale l’Ast picena si doterà deldi ultima generazione cvi42, della ‘Circle cardiac imaging’.