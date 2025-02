Ilrestodelcarlino.it - Il nodo sicurezza : "Metal detector ai vigili,. Camporota dia risposte"

In aula, l’assessoreha confermato, nonostante il dato numerico riportato sia errato, che ile le bodycam sono già in dotazione alla Polizia Locale. Quello che però non abbiamo sentito è quante volte siano stati effettivamente utilizzati. Delle due l’una: o l’assessore non conosce anche questo dato, oppure evita di dirlo per non ammettere una realtà imbarazzante, ovvero che molte di queste attrezzature sono rimaste per anni inutilizzate, a prendere polvere in qualche cassetto del comando. Non usa mezzi termini il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini, nel dibattito sulla strumentazione della Polizia Locale, un confronto che ha visto di recente la bocciatura di una mozione dell’opposizione che chiedeva di fornire agli agenti, considerato il numero di perquisizioni a cui sono chiamati e il rischio di imbattersi in armi da taglio nascoste.