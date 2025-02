Formiche.net - Il niq?b nella scuola pubblica. È il momento di una legge sulla libertà religiosa?

Le scuole di oggi sono frequentate da ragazze e ragazzi di varia provenienza culturale. I nostri giovani imparano così a conoscere “l’altro” e a conviverci. In tale modo si evidenziano anche le diversità religiose, in particolare con l’esibizione di “simboli” indossati o esposti che delineano la propria appartenenza a un culto. Nelle nostre scuole ci si è quindi abituati ad una pacifica convivenza tra tutti. Il caso delle studentesse che vestono il niq?bSandro Pertini di Monfalcone porta agli estremi ciò che già è. Vedere delle ragazze abbigliate con il velo integrale fa porre la domanda di fino a che punto l’esibizione dei simboli religiosi personali negli spazi pubblici condivisi possa arrivare. L’Autorità garante per l’infanzia, MariGiannina Terragni, solleva infatti il problema della interazione con gli altri verso il quale il velo integrale sembra creare una barriera a volte insuperabile.