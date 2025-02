Il Napoli stecca | 1-1 in casa contro l’Udinese

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – Ilnon va oltre un pareggio per 1-1al “Maradona”: al vantaggio di McTominay risponde il gol di Ekkelenkamp. Brusca frenata per gli azzurri: domani sera l’Inter, in scenala Fiorentina, ha la possibilità di accorciare le distanze rispetto alla capolista.La compagine bianconera prova subito a rendersi pericolosa al 3? con un tiro di Thauvin sugli sviluppi di corner, sul quale è decisivo l’intervento di Meret. Tre minuti più tardi arriva la risposta dei ragazzi di Antonio Conte, con il colpo di testa di McTominay sul cross di Politano, che viene parato da Sava. Al 10? la squadra ospite va vicina al vantaggio con Lucca che, su assist di Thauvin, anticipa Di Lorenzo e sfiora il palo alla sinistra di Meret. Al 16? è un tocco di Ekkelenkamp a creare problemi alla difesa campana, ma Meret si fa trovare ancora una volta pronto.