Il Napoli è stanco, ma in serate così il pareggio può andar bene

Ilma inilpuòOccasione persa? Punti di vista. Ilpareggia 1-1 con l’Udinese e per la seconda partita consecutiva palesa segni di stanchezza. Non sappiamo se fisica o mentale. Certamente si ripercuote sul fisico. Conte lo sa e alla fine toglie quasi tutti i titolarissimi. Noi Lukaku non lo avremo tolto ma cambia poco. Quel che vale è che Conte sa benissimo che la squadra ha perso brillantezza. Non è un caso il secondoconsecutivo. Income questa, però, anche unpuò. Perché l’Udinese non ha rubato nulla, anzi. Sì il gol friulano è un regalo delcapolista con un pasticcio che ha coinvolto Meret, Juan Jesus e Mazzocchi ma i friulani hanno corso, pressato e costruito occasioni da gol.Ora sono più chiare le parole di Conte: non esistono scorciatoie.