Il Napoli di Conte visto da Behrami

L’ex centrocampista (anche) die Udinese Valonha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Di seguito le sue parole.A “Step On Football” rispondendo alle domande dai social lei ha fissato la data nella quale ilvincerà lo scudetto.“Ho studiato il calendario. Se ilsarà primo il 6 aprile, poi vincerà il titolo. Non vedo come possa calare la tensione con partite sulla carta dove parti sempre favorita. E poi c’èche non lo permetterebbe alla squadra: piuttosto ribalta lo stadio. Certo, fino a quel giorno ha ancora scontri diretti e insidie. Ma la sensazione che ho deldi oggi è quella di una squadra molto forte”.Se lo aspettava?“No. Così come non mi aspettavo questocosì evoluto.è un allenatore che non trova compromessi in se stesso.