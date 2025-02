Lortica.it - Il Mistero del Fosso

Capitolo I – Il ritrovamentoIl 6 aprile del 1949, alla curva in fondo a via Erbosa, vicino all’angolo del Tiro al Piccione, proseguendo verso Santa Maria delle Grazie, intorno alle 6:45, un uomo fu trovato morto in fondo a un. A fare la macabra scoperta fu un certo Bindi, che si recava al lavoro in bicicletta verso il Fabbricone.Il corpo apparteneva a un uomo dalla corporatura robusta, con capelli ricci e spettinati. Aveva un occhio semi-chiuso e l’altro sbarrato, fisso sul ciglio della strada. Indossava una ciabatta di tessuto a quadretti marroni e amaranto, con una sottile suola di pelle. Il suo naso era a patata, abbastanza pronunciato, e la bocca storta, segnata dalla rigidità cadaverica. Portava un pantalone da camera a strisce marroni scure e più chiare, con la patta aperta, lasciando intravedere il folto pelo del pube e parte del sesso.