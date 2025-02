Forlitoday.it - Il mercato dell'auto, cresce quello dell'usato: in provincia oltre 21mila passaggi di proprietà, i modelli più ambiti

Leggi su Forlitoday.it

L’aumento dei prezzinuove ha alimentato il, sia per una questione economica sia per la possibilità di poter acquistare vetture di ultima generazione e di segmento superiore con lo stesso budget. Nel 2024, infatti, in Emilia-Romagna idial netto.