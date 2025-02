Ilgiorno.it - Il marchio Spluga Bianco, tra ciaspolate e trekking: “Turismo più sostenibile”

Leggi su Ilgiorno.it

Madesimo (Sondrio) –: un progetto Interreg che coniughi un, culturale e di innovazione sociale. Si è tenuto a Thusis (Svizzera) il primo incontro ufficiale tra i soggetti capofila e i partners del progetto Interreg, iniziativa transfrontaliera finalizzata a rafforzare la cooperazione tra Italia e Svizzera nel campo delinvernale. Il progetto vedrà impegnati nei prossimi tre anni una rete di partner pubblici e privati che include per l’Italia la Comunità montana della Valchiavenna, come soggetto capofila, i Comuni di Campodolcino e Madesimo, i Consorzi di promozione turistica della Valchiavenna e di Madesimo e l’agenzia Spia. Il progetto si inserisce nel Programma Interreg Italia-Svizzera. “È un’importante opportunità di sviluppo per il territorio: promuove una concezione delalpino incentrata sul rispetto dell’ambiente e sulla valorizzazione delle tradizioni - dichiara Davide Trussoni, presidente della Comunità montana della Valchiavenna -.