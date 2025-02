Iltempo.it - “Il maltempo si stacca”. Sottocorona e il destino della perturbazione sull'Italia

Paolo, meteorologo di La7, utilizza la carta meteorologica inglese per introdurre il suo focus sul meteo nel consueto appuntamento quotidiano. Ecco cosa emerge: “Ci sono delle cose appena un pochino particolari. Dove ci sono sono molte linee, come, significa che il tempo bello non può essere, perché indicano o dei fronti veri e propri, perturbazioni, anche piccole parti, le linee semplici sono linee di instabilità, piccole ma cattive, sono piuttosto intense. Abbiamo una zona di bassa pressione, ma il valore è 1022, che è un valore molto alto, la definiamo bassa pressione perché l'alta pressione è 1036, quindi alto e basso sono sempre relativi. Pressione non bassissima in sé, però nella zona in cui è più bassa ci sono i fenomeni, dove invece è più alta i fenomeni non ci sono”.