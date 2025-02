Quotidiano.net - Il macabro show di Hamas. Altri ostaggi liberati ed esibiti. L’ira di Israele: scene da Shoah

Emaciati, pallidi, incerti sulle gambe, con sguardi spenti negli occhi: così sono stati mostrati dall’ala militare dii treisraeliani – Or Levy, Ohad Ben Ami e Ely Sharabi – rilasciati ieri nel quinto scaglione di scambi di prigionieri avviato con l’inizio della tregua a Gaza. Immagini che hanno destato fra gli israeliani profondo sgomento e anche associazioni di idee con gli ebrei scampati ai campi di concentramento nazisti. In cambioha rimesso in libertà 183 palestinesi condannati a lunghe reclusioni per atti di terrorismo o lotta armata. Per l’occasioneaveva preparato l’abituale coreografia – un palco con scritte ostili a, circondato da decine di miliziani armati e da centinaia di curiosi – scegliendo come sfondo la località di villeggiatura di Deir el-Balah, che è stata risparmiata dai combattimenti.