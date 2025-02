Quotidiano.net - Il genio di Brahms. Viaggio alle radici delle quattro Sinfonie

Due grandissimi nomi, ciascuno nella sua sfera. L’autore: Giorgio Pestelli, professore emerito dell’Università di Torino, critico musicale della Stampa, cultura luminosa e profonda, scrittura limpida e precisa. L’oggetto: un musicista sommo dell’Ottocento, Johannes(1833-1897), e accanto a lui uncome Robert Schumann (1810-1856); ma anche una galassia di compositori, poeti, letterati famosi; su tutti, l’ombra imponente, imperativa di Beethoven (1770-1827). In poco più di duecento paginette, Pestelli narra genesi e creazione dicapolavori dell’arte musicale, Ledi. Prende per mano il lettore, in un intreccio di avvenimenti esterni e interiori che si influenzano a vicenda; delinea le strutture musicali, evidenzia i rapporti che queste opulente partiture orchestrali intrattengono con la vita del musicista e con la storia della cultura, il rango estetico che loro spetta nell’arco storico della musica sinfonica.