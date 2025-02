Glieroidelcalcio.com - Il gagliardetto dell’Egitto: i Faraoni

IlEra il 1922 quando l’Egitto si affrancò dal controllo britannico e fu proprio in quella circostanza che il Re Fuad 1 decise di introdurre il vessillo nazionale facendo riferimento al verde come sfondo oltre a tre stelle bianche significative della riunificazione tra Egitto, Sudan e Nubia. Tali colori caratterizzarono anche le insegne della federazione calcistica egiziana i cui calciatori venivano soprannominati con un semplice “” a ricordare il retaggio storico dell’antico Egitto.L’esemplare odierno è undavvero significativo innanzitutto perché abbastanza lontano dagli standard qualitativi dell’area africana non molto incline all’utilizzo di esemplari ricamati. Anche il formato e le misure davvero generose sono un inedito insieme al dettaglio del ricamo in canottiglia che, verosimilmente, approdò in Egitto da una produzione europea.