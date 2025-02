Lanazione.it - Il futuro (incerto) del porto: “Problemi di sicurezza”. Servono integrazioni

Massa Carrara, 9 febbraio 2025 – Mentre tutta l’attenzione era rivolta alla Guang Rong incagliata al pontile di Marina di Massa, sono state pubblicate sul sito del ministero dell’Ambiente le controdeduzioni volontarie dell’Autorità portuale alle osservazioni dei Paladini Apuoversiliesi relativamente al prolungamento della banchina Taliercio deldi Carrara. “La causalità della data, la stessa – dice la presidente dell’associazione ambientalista Orietta Colacicco – è infausta ma a nostro avviso ci sono dei riflessi di un aspetto sull’altro. Il problema dell’ampliamento delnon riguarda più soltanto il fenomeno dell’erosione, che già basterebbe, ma è diventato anche un problema di”. Come si ricorderà, l’Autorità portuale ha richiesto l’assoggettabilità a Via (Valutazione di impatto ambientale) per il prolungamento della Taliercio, la banchina dove inizialmente era ormeggiata la Guang Rong.