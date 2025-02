Il fidanzato di Sharon Verzeni | Con lei sono morto anche io ora vivo con i suoi genitori Moussa Sangare? Merita l’ergastolo

Leggi su Open.online

passati poco più di sei mesi da quandoè stata accoltellata a morte a Terno d’Isola, nel Bergamasco, durante una passeggiata notturna a fine luglio. Da quel momento per il compagno Sergio Ruocco è iniziato un incubo da cui non vede fine. E se prima c’erano da allontanare i sospetti, non solo degli investigatori madei concittadini, in quanto persona più vicina alla vittima, ora c’è da provare a riempire un vuoto che non è solo assenza, ma piuttosto un baratro. «In questi sei mesi è come se fossianch’io», dice a Maddalena Berbenni sul Corriere della Sera. La giornalista racconta i tremori, le lacrime, i dolori di un uomo che inizialmente era nella lista dei sospettati per la morte della compagna. «I primi giorni è stato bruttissimo, non riuscivo a capire. Poi mireso conto che era “nomale” che ci fossero quei sospetti su di me, perché spesso, purtroppo, l’assassino è il compagno o il marito.