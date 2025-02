Fanpage.it - Il falconiere Bernabé torna a far volare Olympia: lo show per la squadra di Criscitiello non va come sperato

Ad un mese dal licenziamento della Lazio per aver diffuso foto e video dell'intervento di protesi peniena cui si era appena sottoposto, ilJuanto a farl'aquilaprima di una partita di calcio: il giornalista Michelelo ha ingaggiato per unoprima del match casalingo della Folgore Caratese di cui è proprietario, ma lo spettacolo non è andato esattamenteci si aspettava.