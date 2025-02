Ilnapolista.it - Il derby di Madrid finisce 1-1: il rigore dell’Atletico è un caso, pubblicati gli audio del Var

Leggi su Ilnapolista.it

“Reale Atletico invitano il Barcellona alla Liga“, el Pais non poteva scegliere titolo migliore per sintetizzare ildidi ieri sera che si è concluso 1-1. Ora la classifica della Liga recita: Real 50, Atletico 49 e Barcellona 45. Questa sera la squadra di Flick ha la possibilità di portarsi a 48 punti.Real e Atletico si fanno male da sole: il Barça può salire a 48 puntiUna partita molto intensa, su un livello qualitativo impensabile per il calcio italiano. “L’Atletico ha calmato gli sforzi del Realnel. La solidità del piano di Simeone ha resistito agli attacchi dei Blancos, che hanno insistito fino all’ultimo respiro, quando Oblak ha bloccato un uno contro uno con Mbappé. Il piano di gioco del Cholo ha funzionato, scegliendo quando giocare e quando lasciar correre un po’ le cose, e sfruttando anche unche li ha portati in vantaggio in un episodio del tutto isolato“.