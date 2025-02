Ilgiorno.it - Il Darwin Day degli esploratori, con ingresso gratuito

Quale sarebbe stato il destino del ventiduenne Charles, se non si fosse imbarcato come naturalista sul veliero Beagle in una crociera che lo avrebbe portato a contatto con realtà così diverse dalla Gran Bretagna? E che ne sarebbe stato di Alfred Russel Wallace se, spinto da un’insaziabile curiosità, non avesse deciso di spingersi, giovanissimo, lungo i fiumi amazzonici e per le isole dell’arcipelago malese seguendo la sua vocazione di naturalista raccoglitore? L'esplorazione, sotto casa e oltre, è stata determinante non solo per loro. Ed è il tema del programma di conferenze e altre attività con il quale, da mercoledì a domenica 16 febbraio, il Museo di Storia naturale e l’Acquario civico di Milano celebrano ilDay nel compleanno (12 febbraio) del padre della teoria dell’evoluzione.