Il conto della follia dentro San Pietro | danni per oltre 30mila euro | GUARDA

Ecco, in un video esclusivo, icausati qualche giorno fa dal cittadino di origini romene salito sull'altareConfessione in San. L'uomo, che è poi stato bloccato da numerosi agenti in borgheseGendarmeria vaticana, era riuscito ad eludere le transenne che circondano il celebre altare papale sormontato dal meraviglioso baldacchino del Bernini e, sotto gli occhi sbigottiti di centinaia di turisti che affollavano come ogni giorno la Basilica di San, era salito in piedi sull'altare e preso a calci, facendoli cadere rovinosamente a terra, i sei candelabri dorati allestiti per la cerimonia liturgica che si sarebbe svolta poche ore dopo. In questo video è possibile notare il risultato di questo gesto folle: si parla diper30 milasu alcuni oggetti d'arte risalenti al 700' e dal valore inestimabile.