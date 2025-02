Ilrestodelcarlino.it - "Il commercio?. È in caduta libera"

"Il problema del degrado è abbastanza evidente anche perché il centro è vuoto e penalizzato a livello economico da affitti alti per gli esercenti - dice Elisa Martinelli, titolare del negozio storico Erba Amica presente da oltre quarant’anni in via Porta Brennone -. Molte attività vanno fuori ma ilin generale è inper il periodo storico. Auspico una riqualificazione, agevolando aperture di negozi che fanno vivere il centro di giorno; il degrado, infatti, è iniziato da quando sono stati delocalizzati i servizi e gli uffici pubblici. La zona rossa la estenderei a tutto il centro: all’uscita serale dai negozi, per andare verso i parcheggi ci sono spesso persone drogate o ubriache che gravitano nelle zone, qualche passaggio in più delle pattuglie sarebbe utile".