Il Cittadella interrompe la Legge Inzaghi . Oltre al danno si consuma anche la beffa

Ricordarsi così, d’un tratto, di essere in Serie B con tutte le mani ed entrambi piedi. Non perché non ci fosse ben chiaro, ma perché ci eravamo abituati male in questi mesi dove le regole della Cadetteria sembravano sospese dalla nuova "". La sconfitta con il, invece, ci ricorda come questo campionato sia lacrime, sudore e terra. Ilgioca la partita che vuole e si porta via l’intera posta in palio come da tradizione per la ‘nostra bestia nera’: più in terra che in piedi; più a provocare che a creare; più a sperare di non prenderne che a pensare di costruire qualcosa che abbia calcisticamente un senso ma. tant’è. Il Pisa ha la sfortuna di finire, un po’ come in una sabbia mobile, nella trappola agitandosi sempre più, così da prestare il fianco e addirittura lasciarci le penne.