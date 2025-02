Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra ha scelto: "Il candidato è Bellotti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I rintocchi del campanile sulla laguna, scandiscono gli ultimi mesi di una giunta che non esisterà più. Per lo meno negli auspici delche ha "la discontinuità". Il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, raduna sotto la sua egida i rappresentanti di partiti e civiche che si apprestano a costruire la lunga corsa per il dopo Negri. Non manca nessuno. Anche perché l’annuncio ha il peso delle grandi occasioni. "È stato deliberato all’unanimità – racconta il senatore – che ilsi presenterà unito, sostenendo la candidatura dell’avvocato Samuele". Primavera 2026. L’appuntamento alle urne. Mentre scriviamo, Balboni è al telefono conper sottoporgli la proposta. "Non ci aspettiamo una risposta in 24 ore – dice – ma auspichiamo in una sua disponibilità.