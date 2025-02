Firenzetoday.it - Il centrodestra contro la tramvia Firenze - Prato: "In mezzo al niente, spreco di risorse"

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayUn'opera costosa e poco utile nella sua ultima versione, perlomeno sino a quando non sarà fatta chiarezza sulle tempistiche del secondo lotto (quello che da Campi dovrà portare a). E anche in quel caso, servirebbero circa.