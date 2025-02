Lanazione.it - Il capitano le prova tutte. Regge anche De Sciglio

VASQUEZ 6 – Poco impegnato, se non nel finale su Joao Felix, incolpevole sui gol, rischia in avvio di ripresa con un’uscita a vuoto. DE6.5 – Parte centro destra e poi scala a sinistra dopo l’infortunio di Viti, sempre concentrato e prezioso in diverse chiusure. VITI 6 – La fortuna saràcieca, ma la sfortuna con il giovane difensore azzurro ci vede bene, eccome. Appena rientrato dopo un guaio muscolare esce al 27’ per un problema al ginocchio. GOGLICHIDZE 6 – Ingresso decisamente migliore rispetto a quello di Torino con la Juve, poteva però fare qualcosa di più su Gimenez in occasione del raddoppio del Milan. GYASI 5.5 – Si dimentica Leão in occasione del vantaggio rossonero. Per il restodiscretamente dietro, ma si vede poco nella metà campo avversaria. GRASSI 6.5 – Ilè inle zone del campo, intercetta tanti palloni, chiude bene un paio di volte in area di rigore e arriva pure alla conclusione.