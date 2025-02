Inter-news.it - Il Cagliari trova una vittoria preziosissima contro il Parma e lo lascia in zona retrocessione!

Leggi su Inter-news.it

Ilbatte ilcon il punteggio di 2-1 in una sfida tra due dirette concorrenti per la salvezza. Decidono l’autorete di Alessandro Vogliacco e Florinel Coman.ESTREMAMENTE PREZIOSA – Ilaffronta ilin un match dall’alto tasso di tensione, data la posizione in classifica delle due squadre. La prima frazione si caratterizza per tre episodi su tutti: il palo colpito da Jerry Mina al 22? sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il gol annullato ad Ange-Yoann Bonny per fuorigioco e l’infortunio occorso a Ivan Djuric a causa di un duro sdi gioco con Mattia Felici. Nella seconda frazione si assiste a un match più effervescente, con ilche riesce are il gol del vantaggio al 57? grazie alla sfortunata deviazione nella sua porta di Alessandro Vogliacco. I padroni di casa non si accontentano dell’1-0 e siglano il raddoppio con un potente destro di Florinel Coman al 70?.