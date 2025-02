Brindisireport.it - Il Brindisi lotta ma la panchina del Casarano fa la differenza: la capolista passa al Fanuzzi

Leggi su Brindisireport.it

– Ile per ampi tratti se la gioca alla pari, ma l'ampiezza dell'organico della, alla fine, ha fatto la. Ilha vinto (2-0) al, in un match valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie D, grazie a una doppietta realizzata da.