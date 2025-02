Laprimapagina.it - Il Bergamotto di Reggio Calabria ottiene il riconoscimento IGP: una vittoria per l’eccellenza calabrese

Ildiha ufficialmente ottenuto il prestigiosodi Indicazione Geografica Protetta (IGP), confermando il suo valore come eccellenza agroalimentare italiana e simbolo dellanel mondo.Un percorso lungo e travagliatoIl cammino verso l’IGP è stato complesso e segnato da un lungo dibattito tra le denominazioni IGP e DOP. Dopo anni di confronti, il Ministero dell’Agricoltura ha approvato il disciplinare di produzione, concludendo così l’iter burocratico per la tutela di questo agrume straordinario.Il ruolo della Riunione di Pubblico AccertamentoUn momento decisivo è stato quando si è svolta la Riunione di Pubblico Accertamento. Questo passaggio ha rappresentato l’ultima fase necessaria per la certificazione, sancendo definitivamente l’importanza deldicome prodotto d’eccellenza riconosciuto non solo in Italia, ma anche a livello europeo.