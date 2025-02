Laprimapagina.it - Il Bergamotto di Reggio Calabria la 22ª IGP della Calabria: un traguardo storico per l’eccellenza italiana

Ildientra ufficialmente nell’élite delle Indicazioni Geografiche Protette, diventando la 22ª IGPe la 329ª a livello nazionale. Questo riconoscimento conferma l’Italia come leader europeo per il numero di prodotti certificati DOP e IGP, con un totale di 891 indicazioni e un impatto economico significativo: un fatturato complessivo di 20,3 miliardi di euro.Il percorso che ha portato a questoè stato lungo e complesso, ma fondamentale per la tutela di un agrume unico al mondo. La sua coltivazione è un simboloe un pilastro per l’economia agricola locale. Con oltre 500 aziende coinvolte e 800 ettari di bergamotteti certificati, il settore si prepara ora a una nuova fase di valorizzazione.Rosario Previtera: “Un momento di festa per la filiera”A sottolineare l’importanzariunione di pubblico accertamento è stato Rosario Previtera, presidente del Comitato Promotore dell’IGP, che ha definito l’evento come “un momento di festa e di incontro” per tutti gli operatorifiliera.