Ilrestodelcarlino.it - Il 18enne racconta la rete al 95’: "Tirare da lì è la mia specialità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sono a Pesaro solo da tre settimane ma ho già capito che tutto ciò che stiamo ottenendo è meritato poiché frutto di un grande lavoro settimanale". Con le parole nel post partita di Perugia -Vis Pesaro, Adrian Raychev ha mostrato ancora una volta tutta la sua maturità. È un classe 2006 ma in entrambe le occasioni in cui è subentrato ha dimostrato qualità da giocatore navigato. Nei sette minuti dell’esordio contro il Campobasso, conquistandosi preziosi falli sulla mediana, ha infatti permesso di respirare alla propria difesa; nei due minuti di Perugia ha trasformato in oro il primo pallone toccato. "Il tiro da quella posizione è una mia, appena ho visto spazio ho pensato subito a calciare." Approfittando della mancata chiusura umbra, l’ex primavera del Pisa ha infatti preso palla al di fuori dell’area di rigore e con la determinazione che ha contraddistinto i biancorossi da inizio stagione, ha scaraventato in porta un missile terra-aria sul primo palo.