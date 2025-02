Ilgiorno.it - I tassisti bloccano piazza Duomo, noleggiatori circondati e intimiditi: “Tu da dove vieni? Sei un abusivo”

Milano, 9 febbraio – Le quattro file di auto bianche invadono interamente l’area dei posteggi di, senza soluzione di continuità dall’angolo di via Mazzini fino a quello di via Mengoni. Mezzanotte di ieri. Stesso posto e stessa ora di una settimana prima. Col passare dei minuti, il numero deiin presidio aumenta: sono tutti in strada, fanno capannello e attendono il passaggio di berline e van neri. Nei giorni scorsi, le associazioni di ncc avevano lanciato l’allarme su un presidio nel weekend, temendo una replica del sabato precedente. E così è accaduto. “È inaccettabile che le autorità, nonostante fossero state avvisate in anticipo, abbiano permesso che qualcuno occupasse ancora il centro della città: sembrava un check point in un Paese in guerra”, sbotta Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, che preannuncia altre lettere in Prefettura e richieste di interrogazioni parlamentari.