I rapporti tra Elon Musk e USAID per l’Ucraina e la curiosa ispezione del 2024

ha definitoun’«organizzazione criminale» in un suo post su X del 2 febbraio 2025. Si tratta di uno dei tanti attacchi rivolti all’agenzia per gli aiuti umanitari internazionali degli Stati Uniti d’America, come quello in cui aveva diffuso, insieme a Donald Trump Jr. e figlio del presidente americano, un falso video della propaganda russa per screditarla, accusando diversi attori di aver ricevuto denaro per esporsi a favore del. Ciò nonostante,avevamolto stretti con SpaceX di, uno di questi destinato a fornire il servizio Starlink alla popolazione ucraina. Nel, questa collaborazione è stata oggetto di un’indagine della stessaper determinare come il governo ucraino abbia utilizzato e monitorato i terminali forniti dall’agenzia in accordo con SpaceX.