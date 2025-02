Ilveggente.it - I pronostici di domenica 9 febbraio: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Leggi su Ilveggente.it

di, in campoA, FA Cup,1: apre Venezia-Roma, chiude Udinese-Napoli.LadiA propone ben cinque partite: si parte alle 12:30 con la Roma che dopo la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia viaggia a Venezia contro una squadra in piena lotta per non retrocedere e affamata di punti. Ranieri in vista dell’Europa League dovrebbe fare turn over, dando spazio anche a qualche nuovo acquisto.IdiA, FA Cup,1 (LaPresse) – IlVeggente.itNel pomeriggio vittoria alla portata per la Lazio contro il Monza in difficoltà e apparso indebolito dopo la fine del calciomercato invernale in cui ha perso Bondo e Maldini. Alle 18:00 il Bologna in gran forma parte favorito sul campo del Lecce che pure ha detto addio a uno dei suoi migliori calciatori, Dorgu, passato al Manchester United.