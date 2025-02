Ilnapolista.it - I problemi della Juve mascherati dal mercato: Motta vince poco e gioca male, a Como squadra sopraffatta (Moggi)

Leggi su Ilnapolista.it

Lucianosu Libero commenta ildelle big e come i nuovi innesti si stanno integrando. Nell’analisi anche lache ha azzeccato il prestito di Kolo Muani. Il francese salvatorepatria anche a. Un 2-1 firmato dal francese che permette adi respirare. Purtroppo, per, è proprio il tecnicontus che non sta rispettando le aspettative.Allantus manca il Thiagoche a Bolognava con il bel giocoScrivesu Libero:Pur dovendo barcamenarsi in ristrettezze economiche Giuntoli ha dimostrato grande intuito andando a pescare un fromboliere come il francese che ha messo al sicuro il risultato pur avendo avuto mezza pallabile nell’intera partita. È però l’unica cosa lietaserata, laè stata infattidal gioco delche andava a velocità doppia, mentre labalbettava difendendosi per 90’.