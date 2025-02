I prezzi delle case salgono in tutta Europa e l’Italia non è la peggiore | dove sono i 392 miliardi che potrebbero servire per fermare l’emergenza

Leggi su Open.online

In, icrescono a ritmi ben più elevati degli stipendi. Il risultato è che sempre più giovani e famiglie faticano a trovare alloggi aaccessibili, a prescindere che si tratti di stipulare un contratto di affitto o chiedere un mutuo. La questione è finita direttamente sulla scrivania di Ursula von der Leyen, che ha reso ufficialmente la lotta alla crisi abitativa unapriorità politiche dei prossimi cinque anni e ha nominato per la prima volta un commissario ad hoc, il danese Dan Jørgensen, che ha la delega agli alloggi. «La gente fatica a trovareaccessibili. Voglio che questa Commissione sostenga le personeè più importante», ha promesso von der Leyen nel discorso con cui ha chiesto la fiducia a Strasburgo la scorsa estate. C’è solo un problema con cui fare i conti: le politiche abitativedi competenza dei governi nazionali eregioni, non dell’Unione europea.