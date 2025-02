Lettera43.it - I ‘pretoriani’ Maga pronti a difendere la nuova America di Trump

«Fan***, liberateli tutti». Con tre parole secche Donaldha riscritto la storia dell’assalto del 6 gennaio del 2021 a Capitol Hill. Quello del tycoon non è un semplice tratto di penna sui libri di storia, ma qualcosa di molto più grave. Sì, perché la scelta di graziare in massa agli assalitori del Campidoglio getta ombre inquietanti sul futuro della democraziana. Lo dimostra la presa capillare del potereiano su ogni ingranaggio della macchina federale. Una rivoluzione che in futuro potrebbe rendere necessario l’inquadramento di “pretoriani”, di guardiani del nuovo ordine. Milizie non molto dissimili dai pasdaran iraniani.Donald(Getty Images).I legami tra gli assalitori di Capitol Hill e i gruppi organizzati di estrema destrasta procedendo per gradi, un passo dopo l’altro.