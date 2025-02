Quifinanza.it - I Paesi baltici scollegano la rete elettrica dalla Russia, festa per l’indipendenza da Mosca

Estonia, Lettonia e Lituania hanno chiuso i conti cone Minsk, staccandosi definitivamente dalle loro reti elettriche per connettersi a quella dell’Unione Europea attraverso la Polonia. Un salto strategico che garantisce ai treil pieno controllo sulle proprie infrastrutture, abbracciando le regole europee e lasciandosi alle spalle le vecchie dinamiche di dipendenza.Un investimento strategico per la sicurezza energeticaL’aggancio allaUe, si legge nel documento ufficiale, è un colpo da maestro che Bruxelles ha sostenuto con una pioggia di fondi. Più di 1,23 miliardi di euro sono arrivati dal programma Connecting Europe Facility, coprendo il 75% della spesa complessiva. A completare il pacchetto, ulteriori risorse dal Recovery and Resilience Facility hanno irrobustito le infrastrutture di Lettonia e Lituania, consolidando la loro nuova autonomia energetica.