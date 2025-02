I leader della Premier League subitano un’uscita della Coppa d’Inghilterra degli shock

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-09 19:16:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Plymouth Argyle ha prodotto uno dei grandi, eliminando Liverpoolcon una straordinaria vittoria per 1-0 a Home Park.I lotti del campionato hanno sfidato le probabilità di eliminare la squadra di Arne Slot, ponendo fine ai sogni di Liverpool di un quadruplo e scrivendo un nuovo famoso capitolo nella storia del loro club.Il momento decisivo è arrivato al 53 ° minuto in cui Ryan Hardie ha convertito con grande penalità, mandando la folla di casa in estasi.Il calcio di Spot è stato assegnato dopo che Harvey Elliott ha gestito la palla all’internoscatola, un incidente che ha riassunto una notte frustrante per i visitatori.