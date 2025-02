.com - I KRAFTWERK tornano in Italia per due imperdibili date!

Dopo il successo mondiale dei loro tour, iinper due!Ralf Hütter e soci porteranno ini classici della discografia dei, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, per uno spettacolo unico in grado di unire musica e performance art. La storica band di Düsseldorf, tra le più influenti e visionarie del panorama musicale, è infatti una vera e propria “Gesamtkunstwerk” – un’opera d’arte totale.Il progetto multimedialenasce nel 1970 da Ralf Hütter e Florian Schneider. I due fondano il loro studio elettronico Kling Klang Studio a Düsseldorf, in Germania, dove concepirono e produssero tutti gli album dei. A metà degli anni ’70, iraggiungono il riconoscimento internazionale per i loro rivoluzionari “paesaggi sonori” e per la loro sperimentazione musicale attraverso la robotica e altre innovazioni tecniche.